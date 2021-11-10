Более 13 тыс. предпринимателей в Москве получили субсидии на размещение онлайн-рекламы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. столичных предпринимателей стали участниками совместной программы правительства Москвы и "Яндекса", благодаря которой представители бизнеса могли размещать рекламу в сервисах компании за 10% от ее стоимости. Об этом сообщила в среду ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Программа была принята как дополнительная мера поддержки на фоне пандемии. Всего субсидии по ней получили больше 13 тыс. московских предпринимателей. В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники", - сказала она, уточнив, что программа стартовала весной текущего года, а завершилась в конце октября.

Воспользоваться субсидией могли зарегистрированные в столице предприятия или индивидуальные предприниматели, имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза. Чтобы получить субсидию, предпринимателям нужно было подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании с основной информацией о ней и загрузить фотографии. На основе внесенных данных алгоритмы автоматически создавали объявления и настраивали показы.

"Предприниматели прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению своего дела и в течение двух месяцев размещали рекламу со скидкой 90%. В результате потенциальные клиенты, которые видели эту рекламу, совершили целевые действия около 3 млн раз: звонили в компании, строили к ним маршруты", - рассказал ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Как сообщил ТАСС руководитель сервисов "Яндекса" для малого бизнеса Роман Чернин, сегодня интернет - один из ключевых каналов привлечения клиентов для любого предпринимателя. "Партнерства позволяют нам предоставлять рабочие инструменты онлайн-продвижения максимально широкому кругу представителей малого бизнеса", - добавил он.