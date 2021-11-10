Молдавия между газовой реальностью и мечтой о зеленой энергетике

Газовый кризис, завершившийся подписанием нового контракта с российским "Газпромом", продемонстрировал уязвимость Молдавии, власти которой снова заговорили о необходимости ускорить поиск альтернативных источников энергии. Новый контракт оказался гораздо менее выгодным для страны, чем предыдущий, и власти на волне критики в свой адрес поспешили переложить ответственность на предшественников.

Так, президент Майя Санду, признав, что в ближайшие пять-шесть лет республика останется зависимой от российского газа, заявила, что за последние 30 лет руководством страны не было предпринято конкретных шагов к достижению энергонезависимости и диверсификации поставок, "и это говорит о том, что кто-то извлек выгоду из монополии единственного поставщика".

Другой проблемой глава государства назвала энергетическую зависимость Кишинева от непризнанного Приднестровья, где расположена принадлежащая российской группе "Интер РАО ЕЭС" Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает львиную долю потребляемой республикой электроэнергии. Санду раскритиковала предшественников и за то, что они не развивали зеленую энергетику, не строили подземных хранилищ газа, чтобы запасаться им летом, когда цены на топливо падают.

Связанные одной сетью

Несмотря на неурегулированный приднестровский конфликт, Тирасполь и Кишинев давно и плотно сотрудничают в энергетике. Это обусловлено наследием СССР - основная часть построенных еще до провозглашения республикой независимости генерирующих мощностей - около 85%, - расположены в Приднестровье. Это Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС на Днестре, которые вырабатывают около 80% всей производимой на территории республики электроэнергии. Остальные 20% производят три электростанции: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Кишиневе, а также ТЭЦ-Норд в городе Бельцы и Костештская ГЭС на реке Прут. В результате у Молдавии дефицит мощностей по производству электроэнергии, а у Приднестровья - избыток.

К тому же оба берега Днестра используют в качестве основного энергоносителя российский природный газ, осуществляя его транспортировку по построенному еще в советские времена Трансбалканскому газопроводу.

Суммарный импорт российского природного газа в Молдавию составляет около 3 млрд куб. м в год, из которых 1,9 млрд куб. м приходится на Приднестровье, где расположены наиболее энергоемкие предприятия. Крупнейшими акционерами молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" являются "Газпром" (50%), а также правительства Молдавии (35,3%) и Приднестровья (13,44%).

За годы независимости производство, внутреннее потребление и экспорт электроэнергии в Молдавии существенно сократились. Общей проблемой также является необходимость модернизации изношенного оборудования большей части электростанций. Вместе с тем, по территории Молдавии и Приднестровья проходят построенные еще во времена СССР высоковольтные линии электропередачи, которые связывают энергосистемы республики с соседней Украиной. По этой причине для стабильного производства, снабжения и транзита электроэнергии Кишиневу и Тирасполю важно поддерживать конструктивные взаимоотношения в энергетической сфере.

Тарифы и долги

Власти на двух берега Днестра проводят разную политику в области регулирования цен в энергетическом секторе, что создает проблемы. В Молдавии внутренние тарифы устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике - с учетом интересов всех участников энергетического рынка, соблюдения условий конкуренции и защиты потребителей.