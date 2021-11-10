Молдавия между газовой реальностью и мечтой о зеленой энергетике

Газовый кризис, завершившийся подписанием нового контракта с российским "Газпромом", продемонстрировал уязвимость Молдавии, власти которой снова заговорили о необходимости ускорить поиск альтернативных источников энергии. Новый контракт оказался гораздо менее выгодным для страны, чем предыдущий, и власти на волне критики в свой адрес поспешили переложить ответственность на предшественников.
Так, президент Майя Санду, признав, что в ближайшие пять-шесть лет республика останется зависимой от российского газа, заявила, что за последние 30 лет руководством страны не было предпринято конкретных шагов к достижению энергонезависимости и диверсификации поставок, "и это говорит о том, что кто-то извлек выгоду из монополии единственного поставщика".
Другой проблемой глава государства назвала энергетическую зависимость Кишинева от непризнанного Приднестровья, где расположена принадлежащая российской группе "Интер РАО ЕЭС" Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает львиную долю потребляемой республикой электроэнергии. Санду раскритиковала предшественников и за то, что они не развивали зеленую энергетику, не строили подземных хранилищ газа, чтобы запасаться им летом, когда цены на топливо падают.
Связанные одной сетью
Несмотря на неурегулированный приднестровский конфликт, Тирасполь и Кишинев давно и плотно сотрудничают в энергетике. Это обусловлено наследием СССР - основная часть построенных еще до провозглашения республикой независимости генерирующих мощностей - около 85%, - расположены в Приднестровье. Это Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС на Днестре, которые вырабатывают около 80% всей производимой на территории республики электроэнергии. Остальные 20% производят три электростанции: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Кишиневе, а также ТЭЦ-Норд в городе Бельцы и Костештская ГЭС на реке Прут. В результате у Молдавии дефицит мощностей по производству электроэнергии, а у Приднестровья - избыток.
К тому же оба берега Днестра используют в качестве основного энергоносителя российский природный газ, осуществляя его транспортировку по построенному еще в советские времена Трансбалканскому газопроводу.
Суммарный импорт российского природного газа в Молдавию составляет около 3 млрд куб. м в год, из которых 1,9 млрд куб. м приходится на Приднестровье, где расположены наиболее энергоемкие предприятия. Крупнейшими акционерами молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" являются "Газпром" (50%), а также правительства Молдавии (35,3%) и Приднестровья (13,44%).
За годы независимости производство, внутреннее потребление и экспорт электроэнергии в Молдавии существенно сократились. Общей проблемой также является необходимость модернизации изношенного оборудования большей части электростанций. Вместе с тем, по территории Молдавии и Приднестровья проходят построенные еще во времена СССР высоковольтные линии электропередачи, которые связывают энергосистемы республики с соседней Украиной. По этой причине для стабильного производства, снабжения и транзита электроэнергии Кишиневу и Тирасполю важно поддерживать конструктивные взаимоотношения в энергетической сфере.
Тарифы и долги
Власти на двух берега Днестра проводят разную политику в области регулирования цен в энергетическом секторе, что создает проблемы. В Молдавии внутренние тарифы устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике - с учетом интересов всех участников энергетического рынка, соблюдения условий конкуренции и защиты потребителей.
- Экс-премьер Молдавии считает, что республика пришла к хорошему решению с Россией по газу
- В Молдавии заявили, что не будут оплачивать долг Приднестровья "Газпрому"
- Молдавия может пересмотреть контракт с "Газпромом" в 2022 году
- Возобновление поставок газа в Молдавию позволило подключить к теплу 90% жилья в Кишиневе
В Приднестровье внутренние тарифы на услуги предприятий энергетического сектора устанавливают местные власти. Такая тарифная политика во многом выполняет "социальную" функцию, что проявляется в слабом учете уровня и динамики цен на импортируемый газ и в значительной дифференциации внутренних цен. Это стало одной из главных причин образования масштабного долга Приднестровья за российский газ.
По данным "Молдовагаза", общая задолженность перед "Газпромом" по состоянию на 2020 год составляет $7,24 млрд, из которых на Приднестровье приходится $6,68 млрд. Как пояснили в компании, регион накапливает долги из-за заниженных тарифов для своих потребителей, которые не покрывают стоимость поставок, да и часть денег, вырученных за газ, остается на счетах левобережной администрации. Есть долги и у правого берега - по данным "Газпрома", это $709 млн с учетом просрочки платежей.
Долг Приднестровья вносит определенную напряженность в отношения Кишинева и Тирасполя. И Санду, и ее предшественники считают, что Молдавия не должна его выплачивать. А в местных СМИ периодически появляются высказывания политиков и экспертов, утверждающих, что долговое бремя левого берега ложится на плечи молдавских потребителей.
В поиске альтернативы
Провозгласив курс на интеграцию в ЕС власти Молдавии поставили задачу снизить зависимость от России, найти альтернативу поставкам "Газпрома". Символом этой политики стал построенный еще в 2014 году при финансовой помощи ЕС газопровод "Яссы - Унгены" протяженностью 43,2 километра и стоимостью €26 млн, который должен был обеспечить альтернативные закупки газа. В Кишиневе утверждали, что диверсификация его поставок усилит переговорные позиции в отношениях с "Газпромом", который вынужден будет снижать цену своей продукции, понимая, что не является больше монополистом на молдавском газовом рынке. Однако за семь лет этот газопровод так и не был введен в эксплуатацию.
В прошлом году к газопроводу из Румынии была достроена ветка "Унгены - Кишинев", позволяющая подключить к нему и молдавскую столицу. Однако выяснилось, что пропускная способность трубы с Румынией оценивается в 1,5 млрд куб. м в год, и по ней нельзя поставлять газ в Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС.
Молдавский экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что позиции "Газпрома" как основного поставщика газа на молдавский рынок по-прежнему сильны, и даже после запуска румынского газопровода "ситуация радикально не поменяется, так как сама Румыния наращивает поставки российского газа". То есть по газопроводу, "скорее всего, в Молдавию поступит российский реверсный газ из "Турецкого потока", пояснил эксперт.
Вместе с тем, с заявлением Санду, что прежние власти ничего не делали для поиска альтернативных источников энергии, согласны не все. По словам экономиста, бывшего советника президента Елены Гореловой, в Молдавии последовательно принято несколько стратегий развития энергетики, ставились амбициозные цели - к 2020 году добиться получения до 20% энергии из возобновляемых источников. Однако многое не получилось в силу объективных причин, в частности низкого КПД и дороговизны таких проектов для республики, переживающей затяжной экономический кризис.
"Зеленая энергетика, как показывает европейский опыт, требует многомиллиардных вложений, которых у нашей страны просто нет. Есть и технические проблемы. Например, еще в советские времена у нас разрабатывались планы использовать энергию ветра. Но тогда выяснилось, что ветрогенераторы могут быть эффективны только на юге республики. Что касается северных районов и центра, то они менее обдуваемы ветрами и работа ветряных станций здесь была признана невыгодной. То же самое со строительством подземных хранилищ для газа, которые было опасно строить в Молдавии, которая находится в опасной сейсмической зоне и где высокая плотность населения", - уточнила эксперт.
"Пока ученые в мире спорят, сможет ли зеленая энергетика заменить традиционную, властям Молдавии приходится решать более приземленную проблему - как обеспечить население электроэнергией и теплом по приемлемым ценам. Здесь и сейчас", - заключила Горелова.
Валерий Демидецкий