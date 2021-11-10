В Бурятии планируют перевод частных домовладений на электроотопление

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии и компания "Россети Сибирь" планируют перевод частных домовладений в Улан-Удэ на электроотопление, в том числе для сохранения экологии. О готовности приступить к масштабному проекту на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым заявил гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Мы сделали предварительный расчет затрат, требуется порядка 5 млрд рублей на реконструкцию оборудования. При этом необходимо продумать объем компенсации жителям разницы в стоимости топлива. Ведь человек, который переходит на электроотопление, не должен платить больше, чем если бы он топил дровами или углем. И сейчас совместно с правительством мы должны определиться по планированию этапов и двигаться дальше", - приводятся в сообщении слова Акилина.

По его мнению, переход должен быть постепенным. В Улан-Удэ и городской агломерации насчитывается 50 тыс. частных домов, 98% жителей используют для отопления твердые виды топлива: дрова и уголь. "Две трети загрязнения воздуха формируется именно частными домовладениями. По оценке специалистов, оптимальным вариантом является перевод частного жилья на централизованное электрическое отопление", - отметили в правительстве Бурятии.

Компания "Россети Сибирь" уже реализует в регионе проект по поддержке малого бизнеса с использованием альтернативной энергетики. 28 фермеров в местностях, отдаленных от электросетей, используют электричество, их хозяйства снабжены автономными гибридными электроустановками (АГЭУ), 95% затрат на их внедрение компенсируется из регионального бюджета. "Затраты составили 36 млн рублей. В случае строительства обычного технологического присоединения они бы превысили 290 млн рублей", - уточнили в пресс-службе, добавив, что к проекту планируют присоединиться еще 52 фермера.

В столице Бурятии среднегодовые предельно допустимые концентрации бензапирена превышены в 12 раз, взвешенных веществ - в 1,5 раза, формальдегидов - в 1,2 раза. Основной источники загрязнения - предприятия теплоэнергетики, транспорт, печное отопление. Ранее власти Бурятии совместно с учеными подготовили проект комплексного плана по снижению выброса в атмосферу вредных веществ. В Улан-Удэ для улучшения ситуации необходимы реконструкция сетей электроснабжения для перевода частного сектора на электрообогрев, строительство сетей газоснабжения, перевод угольных котельных на бездымное топливо.

Бурятия в свое время не попала в перечень субъектов, где с 2019 года реализуется проект "Чистый воздух". Местные власти пытаются решить проблему загрязнения воздуха в столице республики с помощью различных проектов, в том числе за счет привлечения инвесторов. В июне 2021 года Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о реализации проекта "Чистый воздух" с 2024 года.