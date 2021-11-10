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Глава СПБ биржи увеличил долю владения в ней до 8,01%

До этого доля владения Романа Горюнова составляла 1,8%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов увеличил долю владения в ней с 1,8% до 8,01%, говорится в сообщении биржи.

Совет директоров биржи избрал Горюнова генеральным директором торговой площадки 6 октября.

Ранее сообщалось, что СПБ биржа планирует привлечь $150 млн в рамках первичного публичного размещения акций (IPO). При этом ценовой диапазон акции торговой площадки составит $10,5-11,5. Окончательная цена акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты.

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