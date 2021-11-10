Прокачка газа по Ямал - Европе выросла почти на четверть

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Прокачка газа по трубопроводу Ямал - Европа утром 10 ноября выросла почти на четверть по сравнению с показателями накануне, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, прокачка по Ямал - Европе к утру увеличилась уже до почти 1,1 млн кубометров в час по сравнению с около 880 тыс. куб. м вечером накануне.

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились в понедельник вечером, после остановки 6 ноября и реверса в обратном направлении.

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Направление потока газа может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций) на прокачку в том или ином направлении. Если же клиенты хотят изменить свои номинации, то формируются так называемые реноминации на поставки газа по трубе.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии.

Проектная годовая мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа.