"Известия": пользователи Apple могут делать платежи картами "Мир" внутри экосистемы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Владельцы iPhone и iPad могут привязать карту "Мир" к учётной записи Apple и оплачивать ею различные сервисы экосистемы. Об этом сообщает газета "Известия".

Для этого в меню "Способы платежа" нужно выбрать пункт "Оплата картой", в котором ранее можно было подвязать карты Visa, Mastercard и American Express, пишет газета.

Отмечается, что интеграция карт "Мир" в сервисы Apple началась весной 2021 года. 20 июля пресс-служба платежной системы "Мир" сообщила, что функция Apple Pay стала доступна для держателей карт "Мир". Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами "Мир" сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Почта банк", банк "Центр-инвест", "Тинькофф банк" и Примсоцбанк.

О платежной системе "Мир"

Платежная система "Мир" - российская национальнаяплатежная система, участниками которой являются более 270 банков. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир". Карты "Мир" сегодня принимаются в 11 странах, еще в 3 странах проведены первые тестовые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт "Мир" на карты национальных платежных систем двух стран СНГ.