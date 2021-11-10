СПБ биржа пока не планирует выплачивать дивиденды

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа не планирует в ближайшем будущем выплату дивидендов, следует из проспекта эмиссии компании. Площадка намерена использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

"Исторически сложилось, что мы не объявляли и не выплачивали денежные дивиденды по акциям, и мы не ожидаем выплаты каких-либо денежных дивидендов в обозримом будущем. Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы, если таковые будут, для финансирования развития и расширения нашего бизнеса", - отмечается в документе.

Во вторник, 9 ноября, СПБ биржа объявила о запуске предложения в рамках IPO до 14,3 млн акций, которые будут выпущены компанией с целью привлечения средств в размере $150 млн. При этом ценовой диапазон акции торговой площадки составит $10,5-11,5.

Окончательная цена акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена ориентировочно 19 ноября 2021 года.