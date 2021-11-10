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Ситуация с ценами на бензин в России

Минэнерго заявило, что бензин на АЗС без принятых кабмином мер был бы на 15 рублей дороже

Глава ведомства Николай Шульгинов подчеркнул, что глобальная корректировка демпфера сейчас не обсуждается

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что без мер правительства по стабилизации ситуации на рынке бензина и без введения демпфирующего механизма цена топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) была бы на 15 рублей дороже за литр. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсантъ", которое опубликовано в среду.

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"Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15. Мы следим за ситуацией с ценами на бензин. Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться", - отметил он.

Шульгинов подчеркнул, что глобальная корректировка демпфера сейчас не обсуждается.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, министерство может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.

Теги
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичСитуация с ценами на бензин в России
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