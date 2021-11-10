Минэнерго заявило, что бензин на АЗС без принятых кабмином мер был бы на 15 рублей дороже

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что без мер правительства по стабилизации ситуации на рынке бензина и без введения демпфирующего механизма цена топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) была бы на 15 рублей дороже за литр. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете " Коммерсантъ ", которое опубликовано в среду.

"Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15. Мы следим за ситуацией с ценами на бензин. Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться", - отметил он.

Шульгинов подчеркнул, что глобальная корректировка демпфера сейчас не обсуждается.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, министерство может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.