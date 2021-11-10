СПБ биржа за 3-5 лет хочет нарастить число торгуемых акций до 2,5 тыс.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа планирует в течение ближайших трех - пяти лет нарастить число торгуемых акций с 1,7 тыс. до более 2,5 тыс., следует из проспекта эмиссии компании.

"Мы продолжим добавлять больше долевых ценных бумаг, которые торгуются на биржах США - таких, как NYSE или Nasdaq, в том числе новых компаний, которые только выходят на рынок", - говорится в документе. Площадка также планирует расширить предложение иностранных акций с других международных бирж (Лондонская фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа, азиатские и другие биржи).

Торги российскими акциями биржа планирует запустить до конца 2021 года при этом расширив часы торгов, которые сейчас проводятся с 10:00 мск до 19:00 мск.

Площадка также намерена листинговать бумаги российских эмитентов. "Мы рассматриваем способы сделать нашу платформу привлекательной для российских эмитентов акций, особенно для эмитентов со средней капитализацией (примерно от $0,5 до $10 млрд), в том числе тех, кто стремится к двойному листингу на местном и международном рынке", - пояснили там.

В планах биржи увеличить количество торгуемых еврооблигаций российских и иностранных эмитентов с 64 до более 1 тысячи. К середине 2022 года СПБ биржа планирует запустить биржевые торги ведущими иностранными ETF.

Помимо прочего, торговая площадка заинтересована развитием срочного рынка - планирует начать разработку платформы для торговли опционами в третьем квартале 2021 года и запустить ее в 2022 году. "Розничные инвесторы в России проявляют повышенный интерес к опционам на акции. Мы также видим успех в торговле опционами среди розничных инвесторов на других рынках - таких, как США, где торговля опционами является быстрорастущим источником дохода для розничных брокеров", - следует из документа.

Согласно данным торговой площадки, оборот торгов за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился в 4,5 раза, до $206 млрд. К концу июня 2021 года на бирже было зарегистрировано 1,42 млн активных учетных записей, что на 210% больше показателя аналогичного периода 2020 года. При этом 77% сделок проводились за счет внутренней ликвидности площадки. Объемы торгов, сгенерированные розничными инвесторами, в первом полугодии 2021 года составили 99% от всех сделок.