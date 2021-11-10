В России до 2025 года будет создано более 3 млн рабочих мест, связанных с ИИ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 3 млн новых рабочих мест будет создано в РФ до 2025 года в рамках программ цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, организованной Сбербанком.

"По разным оценкам, есть например оценка Всемирного экономического форума, в областях, связанных с искусственным интеллектом, до 2025 года в мире будет создано 95 млн рабочих мест. По нашим оценкам, в России на IT придется около 3 млн рабочих мест", - отметил он.