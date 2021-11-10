IKEA не планирует повышать цены в России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/ Компания IKEA не планирует повышать цены в российских магазинах, сообщил журналистам генеральный директор IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем", - сказал он.

Эрнтелл добавил, что компания планирует внимательно следить за ситуацией и реагировать на значимые изменения.

Гендиректор отметил, что ситуация с перебоями в глобальной цепочке поставок влияет на все компании, но в России у IKEA есть возможность ее несколько сгладить. Более половины товаров, по его словам, производится в России, а также IKEA перевела логистику с морских на сухопутные пути.

Ранее финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам в интервью газете Financial Times сообщил, что IKEA, возможно, придется впервые с 2019 года повысить цены в связи с перебоями в цепочках поставок и ростом затрат на сырье, которые влияют на прибыль компании.

О компании

IKEA основана в 1943 году в Швеции, торговая сеть специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открыт в 2000 году в Химках. Сейчас в России работают 14 магазинов IKEA в торговых комплексах "Мега", магазины городского формата "IKEA Сити" в торговом центре "Авиапарк" и ТРЦ "Мозаика", а также шесть дизайн-студий IKEA: две в Москве, три в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.