Минпросвещения сообщило, что новый "Урок цифры" посвятят разработке игр

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новый "Урок цифры", который пройдет в онлайн-формате с 22 ноября по 12 декабря, будет посвящен разработке игр. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"С 22 ноября по 12 декабря в школах по всей России пройдет новый этап всероссийского проекта "Урок цифры". Темой нового урока станет разработка игр. Школьники смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а также какие профессии существуют в этой сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что урок состоится в онлайн-формате, он рассчитан на учеников всех классов, которые смогут попробовать себя в разных профессиях индустрии игр. Занятия пройдут в формате интерактивных тренажеров: ученики будут конструировать персонажей и создавать анимацию, объединять различные элементы и так далее.

"Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области", - приводятся слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова в сообщении. Министр отметил, что интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят и их развитию в этом направлении.

Урок проводится компанией VK при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ. Организаторами также выступают АНО "Цифровая экономика", ведущие российские ИТ-компании. Занятия подготовлены при участии проектов экосистемы VK - международного бренда My.Games в лице пензенской студии разработки мобильных игр BIT.Games, образовательной платформы "Учи.ру" и облачной платформы VK Cloud Solutions.

"Наша цель - показать, что создание игр - это интересно и увлекательно, и что найти себя в этой сфере может любой школьник из любого региона страны. Уверен, что наш урок будет полезен и востребован не только школьниками, но и родителями и учителями", - заявил генеральный директор VK Борис Добродеев, слова которого приведены в сообщении.