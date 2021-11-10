Добыча газа в России в 2021 году составит порядка 777 млрд куб. м

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам 2021 года вырастет на 0,8%, до 517 млн тонн, добыча газа - на 12% и составит 777 млрд куб. м. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"В 2021 году, несмотря на волны коронавируса, идет восстановление как мировой экономики, так и отечественной экономики. Это можно наблюдать по росту производственных показателей в ТЭК, - сказал он. - По итогам года сегодня прогнозируется увеличение добычи нефти и газового конденсата на 0,8% по сравнению с прошлым годом, до 517 млн тонн. Добыча газа - 777 млрд куб. м, это на 12% выше [уровня] прошлого года и выше допандемийного 2019 года".

Шульгинов также добавил, что добыча угля увеличится на 8% по сравнению с 2020 годом, а его экспорт вырастет за счет поставок в Европу и страны Азиатского-Тихоокеанского региона. Выработка электроэнергии увеличится на 5,6%, до 1,123 трлн кВт ч, отметил министр.

Минэнерго также ожидает в 2021 году производство автомобильного бензина в объеме 40 млн тонн, дизельного топлива - 80 млн тонн, что превышает уровни выпуска топлива 2020 года. Кроме того, министерство в 2021 году заключило 21 соглашение с нефтеперерабатывающими заводами о модернизации и строительству около 50 новых установок. "Благодаря этим соглашениям, которые действуют до 2026 года, выпуск автомобильного бензина вырастет более чем на 4,7 млн тонн, дизельного топлива - на 32 млн тонн", - подчеркнул Шульгинов.