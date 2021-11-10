ЦБ в ближайшее время направит в Минюст изменения в стандарты страхования жизни

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует в ближайшее время направить на регистрацию в Министерство юстиции документ, вносящий изменения в стандарты добровольного страхования жизни. После вступления новых норм в силу регулятор ожидает сокращения объема премий в страховании жизни в краткосрочной перспективе, сообщил в интервью журналу "Современные страховые технологии" директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Хочу отметить, что мы трижды публиковали проект указания на публичное обсуждение при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия. Документ в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст. После вступления в силу указания страховщикам придется изменить продуктовую линейку, наладить отдельные бизнес-процессы. В краткосрочной перспективе можно ожидать сокращения объема премий в страховании жизни. Но в долгосрочной перспективе за счет улучшения качества таких страховых продуктов возможно возвращение к предыдущему росту", - сказал он.

Габуния уточнил, что документ направлен на усиление страховой защиты по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), накопительного страхования жизни (НСЖ) и стимулирование развития долгосрочных продуктов.

Также регулятор планирует предусмотреть в минимальных (стандартных) требованиях к ИСЖ и НСЖ обязанность страховщиков раскрывать при заключении договора историческую доходность по завершившимся за последние три года договорам страхования. Страховщики будут должны показывать потребителю, какую сумму он сможет реально получить в случае реализации предусмотренных договором рисков за вычетом уплаченной страховой премии, сообщил Габуния. По словам главы страхового департамента, эти цифры помогут потребителю оценить, соответствует ли предлагаемый страховой продукт его ожиданиям.

"Говоря об ожиданиях клиентов, мы видим, что средняя доходность по договорам ИСЖ, завершившимся в первом полугодии 2021 года, составила 5,1% годовых по трехлетним полисам, 4,8% годовых по пятилетним, что ниже средней годовой доходности по депозитам. При этом 23% полисов показали нулевую доходность, а 52% полисов - доходность в интервале 0-5%", - пояснил он.