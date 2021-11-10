Месторождение нефелиновых руд и редких металлов в Туве выставили на аукцион

ТАСС, 10 ноября. Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) проведет 28 декабря аукцион на получение лицензии на разведку и добычу галлия, рубидия и нефелиновых руд на Баянкольском месторождении в Туве. Об этом в среду сообщило ведомство.

"Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) <...> объявлен аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи галлия, рубидия, нефелиновых руд на Баянкольском месторождении в Тере-Хольском районе Республики Тыва <...>. Аукцион проведут 28 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным Центрсибнедр, запасы нефелиновых руд на месторождении составляют 346 млн т., галлия - почти 5,6 тыс. т., рубидия - свыше 22,9 тыс. т. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами - 8,057 млрд рублей.

Месторождение расположено на юго-востоке Тувы, в высокогорной части нагорья Сангилен, в труднодоступном Тере-Хольском районе.

Рубидий используется в электронной и светотехнической промышленности, галлий - в сплавах и полупроводниках, нефелиновая руда - для производства глинозема.