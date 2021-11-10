Цены на металл в России за год увеличились более чем вдвое

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза. Об этом сообщил в среду президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков.

"Если смотреть динамику по металлу и на ту цену, которую мы имеем сейчас, то самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года подорожала на 105%. То есть более чем в два раза", - сказал он на пленарном заседании Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса.

Глушков напомнил, что металл существенно влияет на себестоимость жилищного строительства. В целом, по его словам, изменение себестоимости строительства составляет от 20% до 25% за последний год в зависимости от субъекта РФ.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. В августе правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.