ФТС: санитарный контроль на таможне не влияет на скорость поставок на заводы в Петербурге

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/ Таможенные операции с продукцией, подлежащей санитарно-карантинному контролю, проходят в штатном режиме и не являются причиной перебоев с поставками комплектующих на японские автомобильные заводы в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о проблемах с поставками продукции на автоконцерны в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что они могут быть связаны с усиленной проверкой на уровень радиации в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

"В настоящее время совершение таможенных операций в отношении продукции, подлежащей санитарно-карантинному контролю (в соответствии с письмом Роспотребнадзора), осуществляется в штатном режиме. По моему мнению, ни эти (меры санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора, - прим. ТАСС), ни другие меры, вводимые в рамках иных видов государственного контроля, не являются критичными в вопросах таможенного оформления грузов, контейнерных перевозок", - отметил Давыдов.

Замглавы ФТС считает, что определяющим фактором в скорости перевозок продукции является "наблюдаемый в настоящий момент разворот цепочек поставок товаров с традиционных южных морских направлений в порты Дальнего Востока для дальнейшей поставки в Европу железнодорожным транспортом".

"Имеющиеся на сегодня серьезные инфраструктурные ограничения, критическая загруженность мощностей по переработке и складированию грузов в морских портах - вот, что в существенно большей степени препятствует дальнейшему наращиванию поставок. Очевидно, что для развития новых транспортных коридоров потребуется дальнейшее увеличение инфраструктурных и логистических мощностей по мультимодальной перевалке грузов", - резюмировал Давыдов.