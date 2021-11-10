Резидент ОЭЗ Москвы начал выпуск микроконтроллера для промышленности и интернета вещей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "Микрон" выпустил экспериментальную партию первого отечественного микроконтроллера для промышленности и интернета вещей, который позволит при производстве устройств и приборов снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий. Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Новый микроконтроллер может применяться для промышленной автоматизации и интернета вещей, умного дома, инфраструктурных и охранных систем, телеметрии и мониторинга, приборов учета, ТЭК, транспорта, медицины, торговли, дорожной инфраструктуры и приборов, ЖКХ и других сферах - это универсальная базовая единица для импортозамещения в отечественной электронике", - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что полностью российский микроконтроллер с ядром на базе открытой архитектуры RISC-V дает возможность разработчикам и производителям не зависеть от владельцев патентов при создании и развитии новых электронных устройств и модулей, что снижает зависимость российской электроники от иностранных технологий и комплектующих. Кроме того, микроконтроллер можно использовать в критической инфраструктуре и объектах с повышенными требованиями к безопасности благодаря встроенной криптозащиты.

"Компания "Микрон" с 2015 года является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" в составе кластера микроэлектроники и выпускает более 4 млрд чипов ежегодно. Производственные мощности резидента по выпуску микроконтроллеров на территории столичной ОЭЗ позволяют полностью закрыть текущие потребности производителей России. Это можно считать значимым шагом для отечественного приборостроения", - добавил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев, чьи слова также приводятся в сообщении.

Микроконтроллер - базовый компонент электронной техники, используется в электронике потребительского и промышленного применения: инженерных инфраструктурных системах, сенсорных сетях, телекоммуникационном оборудовании, измерительных приборах.