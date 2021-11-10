Казанский вертолетный завод откроет производственно-учебный центр к 2024 году

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Центр профессионального обучения площадью до 12 тыс. кв. м появится на базе Казанского вертолетного завода. Окончание строительства запланировано в 2024 году, передает корреспондент ТАСС.

"Мы эту инициативу реализуем здесь, в Казани, на базе Казанского вертолетного завода <…>. Самое главное - здесь будет создан центр профессиональной подготовки. Вся система подготовки рабочих специальностей сегодня в корне меняется. <...> Без работодателя этот вопрос невозможен. Этот центр не только готовит новых специалистов. Наш персонал постоянно должен совершенствоваться, и здесь такая возможность будет", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии, посвященной началу строительства.

Основным видом деятельности центра является реализация программ профессионального и дополнительного обучения, а также полный цикл подготовки мультиквалифицированных специалистов по ряду направлений. Расчетная наполняемость центра - около 700 человек в год, а срок обучения составит до 24 месяцев.

Кроме того, в среду дан старт строительству нового цеха окончательной сборки вертолетов. Площадь зданий этого цеха составит 23 тыс. кв. м. Будет внедрена поточная технология сборки вертолетов - метод производства с непрерывном и ритмичным процессом изготовления продукции. Произойдет обновление парка оборудования и технологического оснащения.

"На наших глазах проходит глубокая модернизация предприятия. Это совершенно новый завод. <...> Цех окончательной сборки, наверное, уже был построен в 53-ем году. Он не отвечал тем задачам, которые необходимы для современного вертолетостроения. Мы получаем цех окончательной сборки", - сказал Минниханов.

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский уточнил, что инвестиции в оба проекта составят порядка 2 млрд рублей.

Завершить строительство планируют в 2024 году.