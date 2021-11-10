Совфед увеличил пороговую сумму для операций по обмену банкнот без паспорта

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, при которых идентификация клиента - физического лица не производится.

Закон предусматривает, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей. Исключение составляют случаи, когда у работников банков возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При проведении операций по обмену банкнот на сумму более 40 тыс. рублей, но не свыше 100 тыс. рублей будет осуществляться упрощенная идентификация клиента. Сейчас пороговая сумма, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тыс. рублей.

Закон позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, говорится в пояснительной записке.