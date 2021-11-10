В Совфеде считают Африку новым рынком для инновационных решений России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Африка становится новым рынком для внедрения российских инновационных решений, используемых в регионах РФ. Об этом заявил в среду сенатор, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов на встрече, организованной дискуссионным клубом "Валдай".

"Пришло то время, когда РФ заново пересмотрела политику в отношении Африки для нашей экономики. Это новый и последний рынок, где мы можем себя развивать и утвердиться, где мы можем обкатывать свои инновационные решения, которых уже много реализовано в регионах. Наша региональная экономика уже давно стала не просто инновационной, а одной из лучших в мире по тем решениям, которые мы сегодня реализовываем в рамках национального проекта кооперации и бизнеса", - сказал он.

Морозов обратил внимание на то, что инновационная программа "Умный город", которая функционирует по всей стране, доказала свою эффективность и может быть предложена странам Африки.

"В результате реализации этой цифровой программы на улицах практически исчезла преступность. Посмотрите, как наши правоохранительные органы отлавливают преступников и правонарушителей в течение получаса, максимум нескольких часов. В результате этого наша жизнь становится безопасней. Мы ее уже реализовываем и можем предлагать сегодня нашим партнерам в Африке", - добавил сенатор.

Кроме того, Морозов отметил инновационность российского фармацевтического рынка. По его словам, вакцина "Спутник V" вернула РФ лидирующие позиции в мире. "Она порвала ту блокаду, в которой мы находились по вакцинам. Советский Союз был лидером по вакцинам, и мы сегодня возвращаемся на свои позиции", - указал он.

Также Морозов высоко оценил идею выхода общественных организаций на международные рынки через Африку. "Я вижу, как работают наши общественные организации, "Деловая Россия", "Опора России", появляются новые ассоциации. Мы не раз говорили, это очень здорово, что через эти организации проявляется интерес к возвращению в Африку", - резюмировал он.