Власти Свердловской области ожидают рост числа самозанятых в два раза по итогам 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Количество самозанятых в Свердловской области по итогам 2021 года ожидается на уровне 110 тыс. человек, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель министра инвестиций и развития области Евгений Копелян.

"В среднем [в качестве самозанятых регистрируются] по 4 тыс. человек в месяц. К концу года будет около 110 тыс. человек. Более чем в два раза по сравнению с началом года", - сказал он, уточнив, что на начало года в регионе было зарегистрировано около 47 тыс. самозанятых.

Копелян добавил, что ранее власти опасались массового перехода индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых. Однако в настоящее время соответствующий налоговый режим оформили всего 5 тыс. из 115 тыс. индивидуальных предпринимателей. Как уточнил чиновник в пресс-центре ТАСС, подавляющее большинство - около 60% зарегистрированных самозанятых - не указали свой род деятельности. Около 7% работают в сфере перевозки пассажиров и грузов, по 2-3% - в сфере доставки, рекламы, ремонта. Также около 2% самозанятых предоставляют жилье в аренду.

Свердловская область с 1 января 2020 года участвует в эксперименте по внедрению специального налогового режима для самозанятых. По итогам 2020 года в регионе зарегистрировалось почти 50 тыс. самозанятых. Этот показатель на 30% превысил плановый.