"Дамате" вложит 3,5 млрд рублей в строительство комбикормового завода в Пензенской области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Дамате" инвестирует 3,5 млрд рублей в расширение мощностей и строительство комбикормового завода в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "Дамате" инвестирует 3,5 млрд рублей в модернизацию элеватора и строительство нового комбикормового завода в Пензенской области", - сообщили в компании.

Оба объекта будут возведены на одной площадке в Колышлейском районе. Как пояснили в компании, благодаря запуску нового зернохранилища вместимостью 37,5 тыс. тонн компания планирует увеличить суммарную мощность единовременного хранения до 352 тыс. тонн. После завершения строительства комбикормового завода предприятие сможет производить 50 тонн кормов в час, что позволит увеличить общую суммарную мощность по кормопроизводству "Дамате" до объема 886 тыс. тонн в год.

"Необходимость увеличения мощностей для хранения и кормопроизводства обусловлена расширением индейководческого проекта "Дамате" до 207 тыс. тонн мяса в год. Это позволит повысить рентабельность нашего проекта, и произойдет это за счет сглаживания ценовых колебаний на рынке зерна. Переход "Дамате" на полную самообеспеченность кормами - стратегическая задача, которую мы поэтапно решаем не только в Пензенском области, но и в других российских регионах нашего присутствия, - прокомментировал генеральный директор "Дамате" Рашид Хайров, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что предприятие имеет экспортный потенциал, что позволит получить дополнительный синергетический эффект.

"Дамате" приобрела колышлейский элеватор в мае 2019 года. Основные мощности были введены в эксплуатацию в 1973 году.

О компании

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, занимается выращиванием и переработкой индейки, а также переработкой молока и производством молочной продукции. География деятельности "Дамате" охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ.