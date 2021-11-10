Мосгордума одобрила проект бюджета московского фонда ОМС на 2022-2024 годы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы в среду одобрили законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующее решение было принято в среду в ходе заседания столичного парламента.

Согласно документу, объем доходов бюджета МГФОМС в 2022 году составит почти 359,6 млрд рублей, в 2023 году - около 377,6 млрд рублей, в 2024 году - более 398,1 млрд рублей. Расходы эквивалентны. Наибольшая доля расходов бюджета фонда - это оплата медицинской помощи, оказываемой москвичам, застрахованным в столице, подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования на следующий год запланирован в размере 14 173,9 рубля.

"Проект бюджета МГФОМС на трехлетний период сбалансированный и бездефицитный, что позволит модернизировать систему здравоохранения и обеспечить качество и доступность медицинской помощи. <…> В 2021 году бюджет составлял 324,7 млрд рублей, то есть увеличение составит практически 35 млрд рублей", - заявил в ходе заседания директор столичного фонда ОМС Владимир Зеленский.

По его словам, большая часть доходов формируется за счет субвенций из федерального фонда ОМС. Дополнительно к данным субвенциям предусматриваются межбюджетные трансферты из бюджета Москвы трех видов: на дополнительное финансирование территориальной программы ОМС; на оказание медпомощи, не входящей в базовую программу ОМС, в первую очередь, это лучевая терапия при онкологических заболеваниях и перинатальная диагностика; на оказание медпомощи не застрахованным и не идентифицированным гражданам, оплачиваем эту помощь стационарным медучреждениям в случае, если эта помощь экстренная и проводится по каналу скорой медпомощи. Также в доходах фонда предусмотрены трансферты из бюджетов территориальных фондов других регионов на компенсацию расходов в столице по оплате медпомощи иногородним гражданам. Федеральная субвенция в 2022 году составит 296,3 млрд рублей, что на 9,3% или 25,3 млрд рублей больше, чем в 2021 году. При этом количество застрахованных в Москве за год увеличилось на 1,6%.

Как уточнил ТАСС председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, рассмотрение законопроекта о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении предусматривает обсуждение основных параметров бюджета фонда. Предварительно законопроект обсуждался на комиссии по экономической и социальной политике, был рекомендован к принятию в первом чтении.

"Подчеркну, что этот документ, наряду с проектом городского бюджета - один из самых важных, поскольку средства фонда направляются на финансирование столичного здравоохранения. В приоритете - оказание высокотехнологичной помощи, лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19. Также средства фонда предназначены для оплаты труда и дополнительного профессионального образования медицинских работников, приобретения нового медицинского оборудования", - сказал Шапошников.