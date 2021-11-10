Власти Тувы планируют снизить уровень бедности до 23,5% к 2024 году

ТАСС, 10 ноября. Власти Тувы планируют к 2024 году снизить уровень бедности в республике до 23,5% против 33,2% в текущем году. Об этом сообщил в среду на общественном обсуждении бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов первый заместитель министра экономики региона Белек Анай-оол.

"Несмотря на пандемию, основной задачей на среднесрочный период остается снижение уровня бедности и увеличение благосостояния жителей республики. К 2024 году уровень бедности снизится до 23,5% с ожидаемых в 2021 году 33,2%", - сказал Анай-оол.

Тува входит в число регионов России с самым высоким уровнем бедности. В 2020 году этот показатель в республике составил 34,1%.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Ранее этот срок был ограничен 2024 годом. Глава Минтруда Антон Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% населения РФ. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%). К 2030 году их количество должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн человек.