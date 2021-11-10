Суд отклонил иск бизнесмена Бойко к Google, просившего удалить сведения о его связи с ОПГ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы отклонил иск российского предпринимателя, основателя инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко к поисковой системе Google, в котором он требовал прекратить выдачу ссылок с информацией о его связи с так называемой солнцевской организованной преступной группой (ОПГ). Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"В удовлетворении исковых требований Бойко Олега Викторовича к компании Google об обязании прекратить выдачу ссылок при показе результатов поиска отказать", - сказано в документе.

В обосновании своих исковых требований Бойко указал, что ранее суд признал информацию о его связи с преступным сообществом не соответствующей действительности. По словам бизнесмена, эти сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. В иске Бойко подчеркнул, что "является известным предпринимателем, экономистом, продюсером, развивает успешные проекты в различных секторах российской и международной экономики, является главой комитета по развитию паралимпийского движения в России, учредителем фонда поддержки паралимпийского спорта "Параспорт".

"Суд приходит к выводу о том, что ответчик не является автором сведений об истце, а также им не предпринимались какие-либо действия по размещению этих сведений на спорных интернет-сайтах, что не оспаривается и стороной истца в судебном заседании. Суд соглашается с доводом ответчика о том, что поисковый сервис Google, расположенный на интернет-сайте www.google.ru не распространяет информацию и не может нести ответственность за информацию, размещенную в сети Интернет третьими лицами", - говорится в решении суда.

Там также подчеркивается, что истцом не представлены надлежащие доказательства, которые бы подтверждали факт выдачи Google всех спорных веб-ссылок на интернет-страницы с информацией об истце по запросу с его данными, введенными на русском языке. Бойко обжаловал данное решение суда, однако Мосгорсуд признал его законным. Как сообщили ТАСС в Гагаринском суде Москвы, в настоящее время бизнесмен подал новый иск с аналогичными требованиями.

Как следует из открытых данных, основанная Бойко Finstar Financial Group имеет активы более чем в 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования, среди которых "Рив Гош" и Ritzio International. Он является совладельцем Fashion TV. Входит в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.