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Долг Приднестровья за российский газ будут обсуждать в рамках межправкомиссии

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Вопрос с задолженностью непризнанного Приднестровья за российский газ, которая превысила 7 млрд долларов, будет обсуждаться в рамках межправкомиссии Молдавии и РФ. Об этом заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, комментируя на пресс-конференции в среду в Кишиневе возможности погашения этого долга.

"Этот вопрос будет обсуждаться в рамках молдавско-российской межправительственной комиссии. <...> Мы говорили о разных возможностях и о переводе долга на "Тираспольтрансгаз", обсуждали другие способы его оплаты. Вы поймите, 7 млрд долларов или больше уже - это серьезная сумма, и в том числе без политического решения [урегулировать] не получится", - сказал Чебан.

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