Хайнань за 2021-2025 годы ускорит расширение системы по внедрению цифрового юаня

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в течение 14-й пятилетки (2021-2025) планирует ускорить процесс расширения региональной системы по внедрению цифрового юаня. Об этом сообщила в среду местная администрация.

"Мы ускорим работу по созданию экспериментальных пунктов для расширения сферы применения цифрового юаня", - говорится в программе, опубликованной на сайте хайнаньского правительства и посвященной формированию на острове зоны международного потребительского туризма. В ней уточняется, что в ближайшее время власти откроют в провинции "дополнительные точки обслуживания для совершения сделок с [цифровым] юанем и обмена на него иностранной валюты".

Согласно документу, правительство Хайнаня будет активно содействовать развитию инфраструктуры для цифровизации экономики, "создавать новый формат услуг в сфере розничной торговли".

Как сообщили ранее местные СМИ, в октябре на острове был продан первый автомобиль, оплату за который покупатель перечислил в цифровых юанях. Операция по осуществлению взаиморасчета заняла всего пять секунд.

Кроме того, курортный город Санья на южном побережье Хайнаня для тестирования новой формы национальной валюты в начале прошлого месяца подарил жителям порядка 10 млн юаней (примерно $1,5 млн по текущему курсу). Эти средства можно было потратить в течение двух недель в ряде супермаркетов, гостиниц и магазинов беспошлинной торговли.

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. К этому проекту, осуществляемому в экспериментальном режиме, присоединились многие города страны, в том числе Пекин. Спустя полтора года китайский ЦБ зафиксировал свыше 1,32 млн сделок при помощи цифрового юаня, как в области транспорта и общественного питания, так и при оформлении государственных услуг. Ожидается, что новый этап в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда в столице Китая будет проводиться зимняя Олимпиада.