Макей указал на необходимость равных условий у субъектов хозяйствования Белоруссии и РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Субъекты хозяйствования Белоруссии и России должны находиться в равных условиях, а экономики не должны конкурировать. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в среду на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

"Основная цель всех подписанных документов [на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября] - чтобы поднять уровень экономического развития двух государств на более высокое качество, главное, обеспечить равные условия для субъектов хозяйствования, сблизить макроэкономические политики государств", - сказал белорусский министр.

По его словам, суть в том, что "экономики двух стран не должны конкурировать, а, наоборот, дополнять друг друга". "Нам кажется, эти 28 союзных программ как раз и работают в этом направлении", - подчеркнул Макей.

По его словам, в частности, важны гармонизация таможенного и налогового законодательства, выработка согласованной промышленной и сельскохозяйственной политики.

"А социальная политика является краеугольным камнем этого интеграционного процесса, поэтому главным бенефициаром всех документов, подписанных 4 ноября, являются белорусы и россияне, которые в результате дальнейшего интеграционного сближения государств получат дополнительные преимущества и выгоды по зарплатам, пенсиям, каким-то иным социальным льготам", - подчеркнул Макей. При этом он отметил, что обеспечение равных прав граждан двух стран "остается в повестке дня, эта задача практически решена, остаются какие-то мелкие шероховатости, работа будет продолжена".

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября утвердили 28 союзных программ. Документы подготовлены для экономической интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. 28 интеграционных отраслевых программ направлены на унификацию законодательств двух стран в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. В числе целей также формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

8 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии проблем, связанных с сохранением разницы в условиях работы белорусских и российских предприятий в контексте налогового маневра в нефтяной сфере РФ.