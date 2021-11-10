В Telegram появилась реклама, которая всех раздражает. Что Дуров собирается с этим делать

На сайте платформы говорится следующее:

короткие тексты до 160 символов без внешних ссылок (только ссылки на каналы в мессенджере) и фотографий. Отображаются в каналах с количеством подписчиков более тысячи;

пользовательские данные не добываются и не анализируются для отображения рекламы. Каждый пользователь, читающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же рекламные сообщения;

рекламодатели могут выбрать язык и примерную тематику каналов, где будет отображаться реклама. Можно выбирать определенные каналы. И также добавить каналы, где она не будет отображаться;

сейчас владельцы каналов ничего не получают с рекламных постов. Но Telegram обещает делиться доходами с ними после того, как "реклама будет полностью запущена и позволит покрыть свои основные расходы".

Согласно инструкции к рекламному кабинету, минимальная цена показа рекламного поста тысячи пользователям — €2. В процессе регистрации рекламного кабинета выявляются следующие детали. Авторы канала "Код Дурова" заметили одними из первых, что для запуска рекламной кампании требуется €2 млн. €1 млн мессенджер позволит потратить на рекламу, а еще €1 млн будет заморожен в качестве депозита. Если контракт между рекламодателем и Telegram будет расторгнут или за 12 месяцев он потратит на продвижение меньше €10 млн, депозит на €1 млн не возвращается. А если успеет — то мессенджер его вернет.

То есть рекламная платформа будет работать, по всей видимости, с рекламными агентствами и крупным бизнесом. Первой рекламой в Telegram стало сообщение в русскоязычном канале Павла Дурова, где он анонсировал запуск платформы. Рекламные посты с неизвестными пабликами, которые появились несколько дней назад, вероятнее всего, тестовые. Авторы The Bell попытались найти создателей прорекламированных каналов, но в них нет контактов для связи, и эти паблики созданы пару недель назад, после 20 октября.