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В Telegram появилась реклама, которая всех раздражает.
В Telegram появилась реклама, которая всех раздражает.
В Telegram появилась реклама, которая всех раздражает.
В Telegram появилась реклама, которая всех раздражает.
В Telegram появилась реклама, которая всех раздражает.
4 карточки

В Telegram появилась реклама, которая всех раздражает. Что Дуров собирается с этим делать

© wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM
В Telegram тестируют рекламу через официальную платформу мессенджера — объявления с пометкой sponsored выходят в крупных каналах, для их владельцев это неожиданность. Пользователей удивило и то, что рекламируется: свежесозданные каналы про криптовалюту, моду и разные схемы заработка. Вот подробности о том, что не так с новой функцией и как ее будут менять (спойлер: за отсутствие рекламы придется заплатить)

В октябре основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление рекламных кабинетов. Несколько дней назад в крупных каналах стали появляться первые короткие рекламные посты — они внезапны для владельцев и не соответствуют тематикам пабликов. Пользователи раскритиковали устройство рекламной платформы. В ответ на это Дуров анонсировал запуск в ближайшее время платной подписки для отключения коммерческих постов. Собрали главное в этой истории.

Что представляет собой реклама в Telegram?

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На сайте платформы говорится следующее:

  • короткие тексты до 160 символов без внешних ссылок (только ссылки на каналы в мессенджере) и фотографий. Отображаются в каналах с количеством подписчиков более тысячи;
  • пользовательские данные не добываются и не анализируются для отображения рекламы. Каждый пользователь, читающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же рекламные сообщения;
  • рекламодатели могут выбрать язык и примерную тематику каналов, где будет отображаться реклама. Можно выбирать определенные каналы. И также добавить каналы, где она не будет отображаться;
  • сейчас владельцы каналов ничего не получают с рекламных постов. Но Telegram обещает делиться доходами с ними после того, как "реклама будет полностью запущена и позволит покрыть свои основные расходы".

Согласно инструкции к рекламному кабинету, минимальная цена показа рекламного поста тысячи пользователям — €2. В процессе регистрации рекламного кабинета выявляются следующие детали. Авторы канала "Код Дурова" заметили одними из первых, что для запуска рекламной кампании требуется €2 млн. €1 млн мессенджер позволит потратить на рекламу, а еще €1 млн будет заморожен в качестве депозита. Если контракт между рекламодателем и Telegram будет расторгнут или за 12 месяцев он потратит на продвижение меньше €10 млн, депозит на €1 млн не возвращается. А если успеет — то мессенджер его вернет.

То есть рекламная платформа будет работать, по всей видимости, с рекламными агентствами и крупным бизнесом. Первой рекламой в Telegram стало сообщение в русскоязычном канале Павла Дурова, где он анонсировал запуск платформы. Рекламные посты с неизвестными пабликами, которые появились несколько дней назад, вероятнее всего, тестовые. Авторы The Bell попытались найти создателей прорекламированных каналов, но в них нет контактов для связи, и эти паблики созданы пару недель назад, после 20 октября.

Что не нравится пользователям?

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Основная претензия в том, что владельцы каналов не могут управлять рекламой, которая у них появляется. Значит, рекламные посты будут давать конкуренты: один ретейлер или банк — в канале другого и так далее. Владельцы каналов теряют репутацию, невольно рекламируя сомнительные или некачественные услуги, которые добровольно основатели паблика не взялись бы продвигать. На прошлой неделе рекламные посты уже выходили и в некоммерческих каналах, например в официальном канале Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф". Сейчас рекламное сообщение похоже на обычный пост в Telegram. Отличается только небольшой надписью на сером фоне и другим названием канала. Не очень опытные пользователи мессенджера могут не обратить внимание и не быть в курсе того, что каналы не могут влиять на эти посты. 

С точки зрения маркетологов, рекламная платформа дает мало возможностей для настройки продвижения и анализа результатов. 

 

Что-то изменится?

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"Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы анонсируем еще два изменения, — написал в своем канале Павел Дуров. — Пользователи смогут отключать официальные рекламные объявления. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах".

Авторы каналов тоже смогут отключать официальные рекламные объявления для всех пользователей. Но сроки ввода этой функции неизвестны. "В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции", — говорится в сообщении Дурова. Эти обещанные изменения не меняют отношение пользователей к рекламной платформе. Главным остается вопрос: сколько будет стоить защита от рекламы конкурентов в своем канале и будут ли показываться коммерческие посты во всех каналах без разбора, например в каналах госведомств.

Ранее Telegram не зарабатывал на рекламе?

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Нет. Изначально основатель платформы Павел Дуров планировал заработать на мессенджере с помощью блокчейн-платформы TON — проект включал создание собственной криптовалюты Gram. В начале 2018 года Дуров объявил о старте ICO — это привлечение инвестиций на проект в виде продажи виртуальных акций — токенов. Но в мае 2020 года был вынужден закрыть проект, который должен был конкурировать с биткойном из-за запрета американского суда. Подробнее эту историю мы рассказывали здесь. Теперь монетизировать мессенджер планируется за счет рекламной платформы.

Анастасия Акулова

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