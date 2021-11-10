Глава ТПП предложил приостановить разработку новых неналоговых платежей для бизнеса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил вернуться к рассмотрению вопроса законодательного регулирования неналоговых платежей, а также приостановить разработку новых. Об этом он сообщил в среду на XVII Всероссийском налоговом форуме "Налоговые рецепты здоровой экономики".

"Полагаю, что в кратчайшие сроки необходимо вернуться к рассмотрению вопроса законодательного регулирования неналоговых платежей, провести повторный анализ уже действующих парафискалитетов, включая так называемые навязанные договоры, а также приостановить разработку новых платежей", - сказал Катырин на пленарном заседании форума.

По его словам, неналоговые платежи "продолжают множиться". В частности, остро встает вопрос роста экологических платежей. "Например, планируется ввести плату за так называемый "углеродный след", которая будет взиматься чуть ли не со всех предпринимателей, - уточнил он. - Все это, безусловно, отразится на стоимости продукции, работ и услуг, покупательская способность еще больше сократится и, в конечном счете, экономика может только проиграть от принятия такого рода решений, особенно в условиях кризиса и продолжающихся ограничений из-за коронавируса".

Всероссийский налоговый форум "Налоговые рецепты здоровой экономики" проходит в Москве 9-10 ноября в смешанном формате из-за эпидемиологической ситуации. В деловой программе - ряд тематических секций по различным актуальным вопросам налогообложения. В частности, участники обсуждают основные направления налоговой политики до 2024 года, новые тренды в налоговом контроле, вопросы налогового стимулирования бизнеса и привлечения инвестиций, трансформацию спецрежимов для малого бизнеса и т. д. Организатором форума выступает ТПП РФ.