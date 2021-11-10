Илья Красильщик покинул пост главы "Яндекс.Лавки"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Илья Красильщик ушел с поста главы сервиса доставки "Яндекс.Лавка", его место занял Дмитрий Масюк, написал Красильщик в Facebook.

"С сегодняшнего дня я больше не глава "Яндекс.Лавки". На моем месте Дима Масюк", - написал Красильщик.

Он добавил, что остается работать в структурах "Яндекса".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, Красильщик отойдет от операционного управления "Яндекс.Лавкой", которую возглавлял с момента появления сервиса в 2019 году, чтобы сосредоточиться на запуске новых проектов внутри компании.

"Яндекс.Лавка" - сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Сервис управляет сетью из более чем 400 небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Лавка работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Иркутске, нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, Тель-Авиве, Париже и Лондоне.