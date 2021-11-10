ВТБ принял заявок от бизнеса по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 2 тысяч заявок на общую сумму 15 млрд рублей поступило в ВТБ в рамках новой программы ФОТ 3.0, которая предполагает кредитование бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка.

"ВТБ получил более 2,1 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму 15 млрд рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности. Кредиты запрашивают предприятия ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатров, сферы дополнительного образования и других требующих поддержки отраслей. Первые сделки с клиентами заключены во Владимирской, Иркутской, Оренбургской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком АО", - отмечается в сообщении.

Банк начал прием заявок по возобновленной госпрограмме ФОТ 3.0 с 25 октября. По условиям программы до конца года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту.

Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и индивидуальные предприниматели из определенного правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Деньги могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

Условия программы

Согласно условиям ФОТ 3.0, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных Федеральной налоговой службы России.

Заключение кредитных соглашений продлится до 30 декабря.