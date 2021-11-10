В Роснедрах заявили, что добыча нефти и газа не будет сокращаться из-за энергоперехода

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия не будет сокращать добычу нефти и газа из-за энергетического перехода, при этом резкого роста добычи углеводородов уже вряд ли можно ожидать. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности руководителя Роснедр Евгений Петров в подготовленном Минприроды РФ фильме "Урок природоведения".

"Добыча по нефти и газу падать не будет. Возможно, не будет такого резкого роста, как он был в последние 30 лет", - сказал он.

По мнению Петрова, любой энергопереход требует стабильности, которую на сегодняшний день альтернативная энергетика не обеспечивает. "Даже для строительства тех же ветряков и любых видов генерации альтернативной энергетики требуются та же нефть и газ. Мы не сможем без них ничего построить", - добавил врио главы Роснедр.

Он также отметил, что Россия является одним из самых богатых государств в мире с точки зрения наличия полезных ископаемых. "Запасы [полезных ископаемых] не кончатся никогда, вопрос их экономики, их рентабельности", - подчеркнул Петров.