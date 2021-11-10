Глава ТПП сообщил о росте нагрузки на бизнес в десятки раз из-за роста налога на имущество

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Изменение расчета налога на имущество усугубляет положение российских предпринимателей, приводя к росту налоговой нагрузки в десятки раз. Об этом заявил в среду глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин на XVII Всероссийском налоговом форуме "Налоговые рецепты здоровой экономики".

"Важный вопрос, который носит системный характер, - это вопрос уплаты налога на имущество. ФНС России любезно взяла на себя функцию по расчету имущественных налогов. Однако повсеместно предприниматели обращают внимание на то, что налог на имущество организаций увеличился в разы в связи с изменением его расчета исходя из кадастровой стоимости имущества. Мы провели масштабный опрос бизнеса в 2021 году и его результаты показали, что проблема с годами не только не исчезает, а, напротив усугубляется, приводя к росту налоговой нагрузки в десятки раз", - сказал Катырин на пленарном заседании форума.

Глава палаты подчеркнул, что "значительное повышение налогового бремени может иметь серьезные негативные социальные и экономические последствия, которые, в конечном счете, нивелируют плюсы от роста бюджетных поступлений".

"Экономическая ситуация в стране в целом пока не дает оснований предполагать увеличение доходов владельцев административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений, предусматривающих размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Одновременно возрастают затраты на содержание и эксплуатацию таких объектов. В качестве еще одного фактора, усложняющего положение владельцев торгово-офисной недвижимости, можно отметить высокую кредитную нагрузку большинства из них. Очевидно, что попытка перекладывания дополнительных расходов собственниками недвижимости на арендаторов приведет к сокращению числа последних и увеличению стоимости товаров и услуг для конечного потребителя", - добавил он.

Предложения ТПП

Катырин отметил, что существенную часть офисных и торговых зданий, как правило, составляют места общего пользования и подсобные помещения, различные рекреации, лестницы, эскалаторы и так далее. Все эти пространства облагаются по тем же ставкам налога, что и непосредственно торговые и офисные помещения. Однако получать прибыль от сдачи их в аренду просто невозможно, уточнил он.

"На наш взгляд было бы целесообразно для такого рода помещений установить льготный режим или вовсе исключить его из-под налогообложения, что даст возможность не повышать арендные платежи и тем самым поддержать бизнес в непростой экономической ситуации", - заключил глава ТПП РФ.

Всероссийский налоговый форум "Налоговые рецепты здоровой экономики" проходит в Москве 9-10 ноября в смешанном формате из-за эпидемиологической ситуации. В деловой программе - ряд тематических секций по различным актуальным вопросам налогообложения. В частности, участники обсуждают основные направления налоговой политики до 2024 года, новые тренды в налоговом контроле, вопросы налогового стимулирования бизнеса и привлечения инвестиций, трансформацию спецрежимов для малого бизнеса и т.д. Организатором форума выступает ТПП РФ.