Верховный суд Великобритании отклонил коллективный иск к Google на $4 млрд

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании объявил в среду об отклонении коллективного иска на £3 млрд ($4,1 млрд), поданного жителями королевства против компании Google. Текст решения суда был распространен в среду его пресс-службой.

Истцом выступал экс-глава британской Ассоциации потребителей Ричард Ллойд, представляющий интересы 4 млн британцев, чьи данные Google тайно собирала в 2011-2012 годах, обходя защиту браузера Safari компании Apple. Ллойд настаивал на том, что каждому из них полагается выплата в размере £750, однако, как сказано в решении высшей судебной инстанции королевства, истец не может доказать, что люди, которых он представляет, "понесли какой-либо материальный или моральный ущерб" в результате действий Google, которая утверждает, что собранные данные не передавались третьим лицам.

Ллойд подал иск против Google в 2017 году, добиваясь его рассмотрения в Великобритании, а не в США, где находится штаб-квартира технологического гиганта. В 2018 году высокий суд Лондона постановил, что это невозможно, однако год спустя Апелляционный суд допустил иск к рассмотрению. Google оспорил это решение в Верховном суде, который занял сторону компании, представители которой на слушаниях выражали опасения по поводу возможности подачи новых разорительных исков в других странах после британского прецедента.

В среду еще одно громкое решение, касающееся Google, вынес Европейский суд юстиции в Люксембурге, поддержавший решение Еврокомиссии (ЕК), в 2017 году оштрафовавшей американскую компанию на рекордные €2,4 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этого сервиса, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска.