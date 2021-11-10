ТПП предложила законодательно закрепить порядок проведения налоговых комиссий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила закрепить в законодательстве правила проведения предпроверочного анализа и налоговых комиссий. Об этом сообщил в среду глава палаты Сергей Катырин на пленарном заседании Всероссийского налогового форума "Налоговые рецепты здоровой экономики".

"Так называемый предпроверочный анализ получает все большее распространение. С одной стороны, большинство рекомендаций налоговых органов можно урегулировать вне рамок налоговой проверки и тем самым обезопасить себя от проведения выездной проверки. С другой стороны, в рамках такого взаимодействия с налоговыми органами нет четких правил, поскольку они, по сути, закреплены внутренними документами ФНС России, что, по мнению бизнеса, ставит налогоплательщиков в не совсем равные условия с инспекторами", - сказал он.

"В связи с этим представляется целесообразным закрепить, возможно, в Налоговом кодексе РФ, или другом нормативно-правовом документе, четкие правила проведения предпроверочного анализа и налоговых комиссий: сроки, порядок, в том числе порядок запроса и предоставления информации, последствия, права и обязанности как налогоплательщика, так и налогового органа. Полагаем, что значительную часть соответствующих норм можно закрепить по аналогии с порядком проведения выездных налоговых проверок. Например, предоставить налогоплательщику право ознакомиться со всеми материалами, на основании которых налоговая инспекция делает свои выводы, а также предоставить возможность и время для представления своих возражений", - пояснил он.

По мнению главы ТПП РФ, рассмотрение вопросов в ходе проведения налоговых комиссий "должно охватывать весь период взаимоотношений налогоплательщика с контрагентами и приводить к решениям не только по НДС, но и по налогу на прибыль - в противном случае могут возникнуть расхождения в учете и другие ошибки".

"Следует также отметить, что в некоторых случаях суммы доначислений составляют значительный размер. Предлагаем в таких случаях одновременно рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки", - добавил Катырин.

О форуме

Всероссийский налоговый форум "Налоговые рецепты здоровой экономики" проходит в Москве 9-10 ноября в смешанном формате из-за эпидемиологической ситуации. В деловой программе - ряд тематических секций по различным актуальным вопросам налогообложения. В частности, участники обсуждают основные направления налоговой политики до 2024 года, новые тренды в налоговом контроле, вопросы налогового стимулирования бизнеса и привлечения инвестиций, трансформацию спецрежимов для малого бизнеса и т.д. Организатором форума выступает ТПП РФ.