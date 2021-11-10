СМИ: ООН напрямую финансирует здравоохранение Афганистана в обход местных властей

ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. ООН напрямую финансирует систему здравоохранения Афганистана, направляя средства в обход местного профильного министерства. Только за последний месяц, как сообщает в среду афганский телеканал Ariana News, ООН выплатила почти $8 млн в виде заработной платы работникам сферы здравоохранения.

Программа развития ООН (ПРООН) и международная благотворительная организация в области здравоохранения Global Fund возобновили реализацию проекта, который финансировался Всемирным банком и был приостановлен в связи с падением прозападного правительства Афганистана и приходом к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) в августе этого года, отмечает телеканал. ООН испытывает проблемы с доставкой в Афганистан достаточного объема наличности, чтобы обеспечить получение миллионами нуждающихся гуманитарной помощи ради предотвращения массового голода и развала экономики, а также государственных систем здравоохранения и образования.

"Кто-то должен был начать первым, мы столкнулись с развалом не только здравоохранения, но и финансов, - приводит телеканал слова регионального директора ПРООН в странах Азии и Тихоокеанского региона Канни Вигнараджа. - Global Fund взял на себя финансовые риски, мы - риски воплощения проекта в жизнь, доведения выплат до получателей".

Global Fund предоставил $15 млн, из которых $8 млн пошли на зарплаты, а основная часть оставшихся средств - на медицинское оборудование и лекарства. Деньги дошли до медицинских работников в 31 из 34 провинций Афганистана.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября "Талибан" заявил об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласил состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.