Петербургский парламент утвердил корректировку городского бюджета на 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду приняли закон о корректировке бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. Доходы на текущий год составили 803 млрд рублей против 651,7 млрд рублей в первоначальной версии, расходы выросли с 741,4 млрд рублей до 806 млрд рублей.

"За - 47, воздержались - 0, против - 0. Мы приняли проект в целом", - подвел итоги голосования по законопроекту председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

В соответствии с документом, дефицит на 2021 год установлен в размере 3,76 млрд рублей, тогда как в первоначально утвержденном бюджете он составлял 89,7 млрд. Таким образом, он снижен почти в 24 раза.

Ранее сообщалось, что дополнительные средства предлагается направить в основном на оказание медицинской помощи петербуржцам, заболевшим COVID-19, реализацию социальных и жилищных программ города, а также сдерживание роста коммунальных тарифов.