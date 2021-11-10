В Ростовской области предложили отказаться от перевалки зерна без захода в порт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в среду приняли решение направить в Госдуму поправки в законопроект "Об осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с судна на судно в открытом море без захода в порт", исключающие перевалку зерна таким способом.

В октябре Госдума в первом чтении приняла законопроект "Об осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с судна на судно в открытом море без захода в порт". Документ разработан с целью минимизации риска возникновения угроз аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды, а также урегулирования правил осуществления перевалки и уплаты сборов.

"В целях реализации законопроекта разработан проект постановления правительства РФ, согласно которому в список грузов при рейдовой перевалке, содержащих загрязняющие вещества, включено зерно, загрязняющее вещество - пыль мучная и зерновая. Принятие законопроекта в представленной редакции может оказать негативное влияние на экономику Ростовской области, а также ряда регионов России, Центрального, Приволжского и Южного федерального округов", - отметила в ходе выступления перед законодателями исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева.

Представитель регионального Минсельхоза напомнила, что Ростовская область занимает лидирующие позиции по производству зерновых и зернобобовых культур. Ежегодно урожай зерна составляет около 12 млн тонн зерна. При этом через порты региона - Ростов, Азов и Таганрог - методом рейдовой перевалки экспортируется пятая часть всего российского агроэкспорта.

По словам Горбаневой, мощности портов Новороссийска, Тамани и Туапсе в перевалке зерна не позволят в полной мере обеспечить экспорт всего объема зерна, осуществляемого через рейд, в том числе из-за ограниченных возможностей автомобильных и железнодорожных подходов к портам. Кроме того, переориентация грузопотока на другие виды транспорта, по словам исполняющей обязанности министра, приведет к существенному загрязнению окружающей среды.

"В логике этого законопроекта надо вообще запретить экспорт зерна из России и порушить те национальные цели, которые сформулированы в указе президента", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков. По итогам голосования депутаты приняли решение внести в Госдуму соответствующие поправки к законопроекту.