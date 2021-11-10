"Аэрофлот" в третий раз возглавил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" третий раз подряд стал лидером ежемесячного рейтинга самых пунктуальных авиакомпаний мира On-Time Performance Report британской аналитической компании Cirium. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского авиаперевозчика.

"Аэрофлот" занял первое место в мире по пунктуальности в октябре 2021 года. Мы сохраняем мировое лидерство по пунктуальности третий месяц подряд по данным ежемесячного рейтинга On-Time Performance Report от Cirium (UK)", - отметили в пресс-службе.

По данным сайта британского рейтинга, почти 93% международных рейсов "Аэрофлота" были выполнены вовремя. По этому показателю российский перевозчик опередил такие компании, как LATAM Airlines Group и Delta Air Lines. В октябре они выполнили 131,38 тыс. рейсов, из которых 88,45% были совершены без задержек. Следующими в списке самых пунктуальных оказались United Airlines, Qatar Airways, Air France и American Airlines.

"Авиакомпании United, Qatar, Air France и American шли ноздря в ноздрю с показателями около 80%. И даже несмотря на отмены рейсов в конце месяца, с которыми столкнулась авиакомпания American, ей удалось выполнить 82,91% своих рейсов вовремя", - сообщается на портале рейтинга.