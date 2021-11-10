Город Хайкоу на Хайнане благодаря акции за 10 дней создал 10 тыс. рабочих мест

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу благодаря масштабной акции по привлечению востребованных высококвалифицированных специалистов за 10 дней создал 10 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, новые должности были образованы за счет расширения штата примерно в 600 местных компаниях. Порядка 45% вакансий предоставили предприятия, расположенные на территории четырех ключевых зон инновационного развития Хайкоу.

Как уточнила газета, менее чем за две недели, прошедшие с начала акции по стимулированию занятости, которая будет длиться на острове до июня 2022 года, сайт Хайнаньского порта свободной торговли по кадровым вопросам посетили более 1 млн человек.

Местные власти сообщили, что наем специалистов осуществляется в соответствии со спросом на местном рынке труда. Ожидается, что в ближайшие месяцы компетентные органы провинции, курирующие вопросы занятости, продолжат принимать многочисленные резюме и информировать о появлении новых вакансий в компаниях, осуществляющих деятельность в сфере туризма, логистики, в области передовых технологий и в инновационном аграрном секторе.

Согласно статистике, за последние три года Хайнань пригласил порядка 358 тыс. высоко востребованных профессионалов. Среди стратегически важных направлений, в которых местная администрация намерена активно содействовать найму и воспитанию квалифицированных специалистов, - научные исследования и разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.