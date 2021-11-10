На Кавминводах дополнительно создадут 23 тыс. мест в санаториях и гостиницах до 2030 года

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 23 тыс. мест в гостиницах и санаториях планируется создать на Кавминводах к 2030 году. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

"В рамках исполнения комплексной программы по развитию Кавказских Минеральных Вод предполагается сформировать новые инвестиционные площадки. Они будут размещены в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Это позволит создать дополнительно более 23 тыс. мест в санаторно-гостиничном комплексе края. Особые зоны станут действенным инструментом для привлечения инвесторов и создания новых рабочих вакансий для жителей Ставрополья", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что проекты по созданию особых экономических зон будут осуществляться под эгидой Корпорации развития Ставропольского края.

По данным пресс-службы, запланировано масштабное обновление и расширение возможностей коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает потребности населенных пунктов региона.

Формирование на курортах края особых экономических зон ведется в соответствии с комплексной программой по развитию Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Она была утверждена председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в сентябре и включает меры по улучшению инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры общей стоимостью более 50 миллиардов рублей.