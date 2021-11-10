"Ашан" планирует увеличить долю онлайн-продаж в четыре раза за два года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ретейлер "Ашан" рассчитывает увеличить долю онлайн-продаж в четыре раза, до 20% за ближайшие два года, говорится в сообщении компании в среду.

"Ашан" активно развивается на российском рынке, одним из приоритетных направлений деятельности является электронная коммерция. В ближайшие два года мы планируем увеличить долю онлайн-продаж сети до 20%", - приводятся в материале слова генерального директора "Ашан Ритейл Россия" Ивана Мартиновича.

Для этого "Ашан" и онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере электронной торговли до 2028 года. Сейчас доля онлайн-продаж "Ашан" составляет 5%, отмечается в материале.

По соглашению "Ашан" будет предоставлять партнеру выделенные кассовые линии в торговом зале, где сканирование товаров будет осуществляться без выкладки на кассовую ленту по QR-коду. Над реализацией этих направлений в рамках партнерства будет работать отдельная команда разработчиков "СберМаркета". Уже в 2022 году компании начнут реализацию стратегического проекта по доставке товаров клиентам из дарксторов.

Партнерство также подразумевает совместное развитие доставки товаров из магазинов "Ашан" и "Атак" корпоративным клиентам. Проект стартует в январе 2022 года. В рамках него будет запущена программа лояльности для корпоративных клиентов.

О компаниях

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и управляет магазинами трех форматов: гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты.

"СберМаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Сервис обеспечивает доставку из 86 торговых сетей, включая федеральные розничные сети. Каждый месяц "СберМаркет" доставляет более 2 млн заказов клиентам в более чем 150 городах по всей России - от Калининграда до Владивостока.