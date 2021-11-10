DPA: Счетная палата ФРГ считает, что госфинансы страны в критическом состоянии

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральная счетная палата ФРГ полагает, что государственная казна "находится в критическом состоянии" на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет Счетной палаты, направленный в Бундестаг (парламент ФРГ).

По его информации, долг государства может вырасти почти до €1,5 трлн к концу 2022 года. Правительство Германии, как пишет DPA, исчерпало свои финансовые возможности, а для консолидации недостаточно ждать и надеяться на то, что наступят лучшие времена. Несмотря на то что "это сработало после финансового кризиса, подобное не повторится, учитывая такие проблемы, как изменение климата и внедрение цифровых технологий", говорится в документе.

Для того чтобы вновь достигнуть финансовой устойчивости, как подчеркивает агентство, новому правительству ФРГ необходимо действовать быстро. Следует четко расставить приоритеты в таких важных областях, как защита климата, переход к использованию альтернативных источников энергии, цифровизация и образование. Программы финансирования должны быть тщательно изучены, а выделение денежных средств на реализацию проектов, наносящих вред окружающей среде, должно быть исключено.

"Потому что на все нет денег", - приводит ДПА слова главы Счетной палаты Кая Шеллера. При этом тот предупредил, что "смягчение или даже отмена правила долгового тормоза были бы неверным путем и капитуляцией перед проблемами, даже без попытки найти решение". В связи с этим Шеллер заметил, что следует проводить "осторожный и четкий курс консолидации".

В 2020 году экономика Германии столкнулась с двумя локдаунами. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. В этих целях парламент специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 4,6% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на €139,6 млрд.