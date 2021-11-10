Фермеры Дагестана получат господдержку на содержание молочного стада

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в ноябре начнут получать господдержку на содержание молочного стада крупного рогатого скота, сообщили в среду в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов провел встречу с руководителями организаций, занимающихся содержанием молочного крупного рогатого скота и производством молока в республике.

Встреча была организована в связи поступлением из Минсельхоза России проекта постановления правительства РФ по предоставлению средств производителям, занимающимся разведением и содержанием молочного КРС, а также производством сырого молока. Как отметил Эмин Шайхгасанов, поголовье молочного стада КРС в Дагестане составляет 907 тыс. голов. В сельхозорганизациях, КФХ и у ИП содержится 175 тыс. голов, которые вправе с этого месяца участвовать в отборе на получение господдержки", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что субсидии планируется предоставлять сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в размере 50% от произведенных затрат на приобретение в текущем году: фуражного зерна (пшеница, ячмень, овес, кукуруза), сена, сенажа, силоса, белково-витаминно-минеральных концентратов и тд.