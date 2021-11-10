Компенсация расходов на техсредства реабилитации по инвалидности стала полностью цифровой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Процесс возврата средств, потраченных россиянами самостоятельно на оплату услуг и технических средств реабилитации по инвалидности, стал полностью цифровым. Сделать это можно на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"До недавнего времени в электронном виде можно было подать лишь заявление на получение компенсации. Далее в обязательном порядке необходимо было предоставлять оригиналы документов, подтверждающих соответствующие расходы, в территориальные органы Фонда социального страхования. Теперь фотографии или сканы документов, подтверждающих расходы, можно прикрепить к заявлению на "Госуслугах". При этом оригиналы документов в ФСС предоставлять не нужно. Сведения проверят, после чего услуга будет оказана и денежные средства автоматически поступят на счет заявителя", - отмечается в сообщении.

Компенсировать можно: расходы за самостоятельную покупку и ремонт технического средства реабилитации; расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод; расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника; расходы за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

"Совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования Российской Федерации проделана масштабная работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, которая позволит полностью перестроить и упростить процесс подачи заявления для людей с инвалидностью и их представителей. Больше не придется тратить время и лично посещать ведомство, чтобы донести бумажные документы", - пояснил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Кроме того, обновленный сервис на "Госуслугах" позволяет родителям детей с инвалидностью, а также официальным представителям граждан с инвалидностью подать заявление онлайн. В случае, если заявление подает один из родителей за ребенка с инвалидностью, достаточно указать лишь реквизиты документа, подтверждающего родство, например, свидетельство о рождении или паспорт. Если заявление подает законный представитель, то нужно приложить фотографию или скан доверенности. После этого сведения будут проверены, и в случае успешной проверки результат оказания услуги появится в личном кабинете на "Госуслугах".

В Минцифры напомнили, что реализация суперсервиса "Онлайн-помощь при инвалидности" осуществляется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.