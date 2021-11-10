Шоурум предприятий Рязанской области открылся в столице Узбекистана

ТАСС, 10 ноября. Открытие шоурума с товарами предприятий Рязанской области прошло в среду в Ташкенте. Посетители площадки смогут познакомиться с 500 наименованиями продукции, провести переговоры и заключить контракты о сотрудничестве, сообщается на сайте правительства региона.

"В самом центре Ташкента мы открываем мобильный шоурум продукции рязанских предприятий. Это наш новый формат развития экспорта, установления деловых контактов, развития торгово-экономического партнерства. Здесь мы также постарались представить все наши возможности по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортную логистику", - приводятся в сообщении слова губернатора Николая Любимова.

В шоуруме представили 500 наименований продукции 56 компаний региона, в том числе производящих строительные изделия, детские автокресла, пищевое оборудование. Новый формат взаимодействия предусматривает возможность проведения для предпринимателей Узбекистана и Рязанской области переговоров В2В в очном и онлайн-режиме.

В конце сентября правительство Рязанской области открыло первый шоурум товаров региона в Алматы.

"Там нам удалось здорово прокачать этот формат сотрудничества. На основе этого опыта мы хотим предложить вам рассмотреть вариант консолидированных экспортных поставок из нашего региона. Например, Союз строительной отрасли Казахстана - это семь крупных строительных компаний - после переговоров с нашими поставщиками вышли на консолидированные заказы на покупку межкомнатных дверей и ряд других строительных материалов. За счет объемов заказа такой подход позволяет выгодно маневрировать по ценам контрактов", - сообщили в правительстве со ссылкой на главу региона.

Открытие шоурума состоялось в рамках приезда бизнес-миссии Рязанской области, на которой представители крупных предприятий региона провели встречи с потенциальными партнерами, представителями органов власти Узбекистана и Торгового представительства России в Республике Узбекистан. Кроме того, во время поездки запланировали переговоры в Самарканде о том, чтобы Рязань стала его городом-побратимом.