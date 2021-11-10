Доля населения в покупках на рынке акций РФ с апреля по сентябрь превысила 85%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Розничные инвесторы являются в настоящее время крупнейшими нетто-покупателями российских акций. За период с апреля по сентябрь 2021 года доля населения в общих нетто-покупках на рынке российских акций превысила 85%, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

"Российские граждане стали доминирующей силой на рынке и могут существенно влиять на тенденции в рыночной динамике", - признал ЦБ.

При этом в качестве продавцов выступают в основном нерезиденты, у них имеются достаточно большие "запасы" российских акций. На 1 июля 2021 года объем акций и депозитарных расписок во владении у нерезидентов составил 19,7 трлн рублей, что равно примерно трети капитализации российского фондового рынка, добавил регулятор.