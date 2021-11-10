Савельев: все социально значимые грузы из портов Дальнего Востока вывезут до конца ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Все социально значимые грузы из портов Дальнего Востока планируется вывезти до конца ноября, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Дополнительного финансирования из федерального бюджета на эти мероприятия не потребуется. По нашим расчетам при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября. К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объем нормальной судовой партии примерно 2,2 контейнеров, сейчас у нас в 3 раза больше их, и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока", - сказал он.

Савельев также сообщил, что на данный момент сформирована группировка дополнительного флота из пяти единиц для снятия пиковых нагрузок, дополнительный флот предоставили Fesсo и Sasco. "Этого количества может не хватить и нужно еще четыре судна, поиском которых на рынке сейчас занимаются дальневосточные каботажные компании", - добавил министр.

Савельев сообщил, что Минтранс в течение двух недель определится с проблемой работы портов на Дальнем Востоке.

"До конца ноября мы решим вопрос с грузом, который есть, но для этого не хватает нам еще четырех судов. Дайте нам две недели, мы просто определимся, какое решение мы предложим", - сказал он.

Савельев добавил, что один из вариантов - создание специальной судоходной компании для перевозки социально-значимых грузов.

Проблемы с вывозом грузов из портов Дальнего Востока связана с нехваткой судов, отметил Савельев.

"Международный логистический кризис оказывает серьезное негативное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока. <...> Основная проблема на сегодняшний день, как мы выявили, состоит в нехватке судов", - сказал Савельев.

Минтранс считает, что портовых мощностей на Дальнем Востоке на данный момент достаточно для обработки грузов, сообщил Савельев.

"В портах мощностей на Дальнем Востоке, на наш взгляд, достаточно", - сказал он.

Он напомнил, что в коммерческому порту Корсаков на острове Сахалин суда ждали разгрузки от 4 до 6 суток, а в порту Петропавловск-Камчатском режим работы был установлен в одну смену с 8 утра до 17 часов дня и только в рабочие дни.